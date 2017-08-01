В Одессе пройдет фестиваль мотокультуры и ретроавтотехники

12 августа 2017 года в Одессе, на улице Дерибасовской и Греческой площади, состоится открытый ретрофестиваль Bike Cars Rock`n`Roll.

Организатор мероприятия - общественная организация «Ретро Одесса».

Bike Cars & Rock’n’Roll festival - фестиваль мотокультуры и ретроавтотехники. Это своеобразный однодневный музей под открытым небом в центре города, где будут представлены уникальные автомобили и мотоциклы разных эпох и времен. Посетителям предоставят возможность вспомнить прошлое или узнать о нем что-то новое.

Гости фестиваля смогут пообщаться с владельцами мотоциклов и ретромашин, услышать забавные истории и анекдоты в традиционном одесском стиле с участием интересных персонажей, а также приобрести памятные сувениры.