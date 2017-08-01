Facebook будет сопровождать сомнительные новости достоверными статьями

По информации Techcrunch, проверкой новостей займутся информагентство Associated Press и ресурсы PolitiFact и Snopes. Это позволит Facebook одновременно оградить себя от обвинений в цензуре материалов и ограничить распространение фейков.

В ближайшее время инструмент будет протестирован в США, Нидерландах, Франции и Германии.

Напомним, в начале марта Facebook начал маркировать фейковые новости отметкой Disputed («Оспаривается»).

В чуть ранее, в январе, Министерство информационной политики Украины обратилось к администрации Facebook с просьбой ввести механизмы борьбы с фейковыми новостями в украинском сегменте соцсети.