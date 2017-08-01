Патрульные полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в краже со взломом.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции г. Одессы.

Около 5 часов утра патрульные двигались по улице Дача Ковалевского и обратили внимание на двоих мужчин, которые при виде патрульной машины бросились наутек.

Полицейские догнали их и провели поверхностный осмотр личный веще. У злоумышленников нашли два автомагнитофона, автомобильные аксессуары и слесарный инструмент. На вопрос о происхождении вещей мужчины отвечать отказались.

При обследовании прилегающей территории, полицейские заметили машину марки «Тойота» со следами взлома. Разыскав владельца, правоохранители пригласили его опознать свои вещи. Среди предметов хозяин узнал автоаксессуары из своей машины.