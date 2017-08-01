Сегодня в одесском Горсаду после захода солнца состоится «Книжная ночь», на которой будут читать одесских авторов, играть живая музыка белорусской группы Plum Bum и выступать актеры Музкомедии. А завершится все ярким файер-шоу. Вход свободный.

Расписание Книжной ночи:

4 августа, 20.00 – 23.00, улица Дерибасовская, Горсад.

На одну ночь главная улица Одессы уже по традиции превратится в романтичный ночной книжный маркет, а в Ротонде Горсада будет идти программа для всех гостей фестиваля «Зеленая волна».

20.00 — Поэтические чтения авторов одесского литературно-художественного журнала «Южное сияние»:

Сергей Главацкий. Самый небесный поэт.

Людмила Шарга. Самый главный поэт «Южного Сияния».

Ольга Ильницкая. Самый главный прозаик «Южного Сияния».

Елена Шелкова (г. Киев). Самый междугородний поэт.

Юлия Петрусевичюте. Самый киммерийский поэт Одессы.

Владислава Ильинская. Поэт с Играми разума.

Майя Димерли. Самый величественно-потусторонний поэт Одессы.

21.00 — Акустический концерт Вовки Plum Bum’a (Беларусь)

Plum Bum — это группа, стиль музыки которой сложно вместить в одно определение. Здесь рок-н-ролльные гитарные риффы, цыганские и балканские мелодии, срывающие с места танцевальные биты, безудержное веселье и неподдельная грусть. Группа была основана в Витебске в 2001 году Вовкой Плюмбумом, акустический концерт которого и предлагаем вашему вниманию.

22.00 — Музыкальные номера от Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного

22.30 — Огненное шоу в исполнении коллектива «Альтаир»