 
Информация к новости
  • Просмотров: 48
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Прибрежные кафе Одессы не укомплектованы средствами защиты в случае ЧП

Категория: Новости

Прибрежные кафе Одессы не укомплектованы средствами защиты в случае ЧП

Развлекательные заведения, расположенные в прибрежной зоне Киевского района Одессы, не имеют достаточного количества первичных средств защиты. Об этом сообщили в пресс-службе облГСЧС после проверки пляжных кафе и ресторанов.

Члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и вопросам чрезвычайных ситуаций одесского исполкома проверили 14 заведений. Кроме отсутствия полного комплекта средств первичной защиты, специалисты отметили, что деревянные конструкции во многих заведениях не обработаны огнезащитными веществами, а также в кафе есть места, где складируются горючие материалы.

Спасатели дали рекомендации представителям заведений о том, как правильно организовать противопожарный режим.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 