Прибрежные кафе Одессы не укомплектованы средствами защиты в случае ЧП

Развлекательные заведения, расположенные в прибрежной зоне Киевского района Одессы, не имеют достаточного количества первичных средств защиты. Об этом сообщили в пресс-службе облГСЧС после проверки пляжных кафе и ресторанов.

Члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и вопросам чрезвычайных ситуаций одесского исполкома проверили 14 заведений. Кроме отсутствия полного комплекта средств первичной защиты, специалисты отметили, что деревянные конструкции во многих заведениях не обработаны огнезащитными веществами, а также в кафе есть места, где складируются горючие материалы.

Спасатели дали рекомендации представителям заведений о том, как правильно организовать противопожарный режим.