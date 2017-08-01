Правоохранители задержали преступников, которые взорвали автомобиль в центре Одессы

Правоохранители нашли и задержали преступников, которые недавно взорвали автомобиль в центре Одессы. Об этом сообщил советник Главного Управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Теперь уже есть возможность сообщить, что в тот же день, когда произошел взрыв, поздно вечером одного из организаторов задержали при попытке пересечения линии разграничения в сторону оккупированных территорий. Другой сообщник был также задержан прямо в Одессе», — рассказал Форостяк. Таким образом, СБУ разоблачили и задокументировали законспирированную группу, действующую на юге Украины с целью дестабилизации и террористической деятельности. Отмечается, что руководили группой с территории РФ, где террористы и получали гонорары за свою работу.