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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Задержаны иностранцы-домушники

Категория: Новости

Следователи Приморского отдела полиции в г. Одессе начали уголовное производство в отношении двух иностранцев, которые совершили кражу личного имущества из квартиры одесситки.

В рамках оперативно-профилактической отработки сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан иностранного государства в возрасте 31 и 44 года.

Благодаря оперативным действиям полицейские задержали указанных правонарушителей в тот момент, когда они покидали помещение обворованной ими квартиры, из которой вынесли немало ценных вещей.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража).

В настоящее время правонарушители задержаны в порядке ст. 208 УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.



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