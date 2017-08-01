Задержаны иностранцы-домушники

Следователи Приморского отдела полиции в г. Одессе начали уголовное производство в отношении двух иностранцев, которые совершили кражу личного имущества из квартиры одесситки.

В рамках оперативно-профилактической отработки сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан иностранного государства в возрасте 31 и 44 года.

Благодаря оперативным действиям полицейские задержали указанных правонарушителей в тот момент, когда они покидали помещение обворованной ими квартиры, из которой вынесли немало ценных вещей.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража).

В настоящее время правонарушители задержаны в порядке ст. 208 УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.