«Капитальный ремонт страны» от Гройсмана?

Министерство экономического развития и торговли опубликовало список государственных предприятий, которые планируется приватизировать на протяжении 2017-2020 гг.

В перечне того, что правительство хочет выставить на продажу,893 объекта, в том числе, промышленные и аграрные предприятия, конструкторские организации, средства массовой информации, шахты, строительные организации и предприятия транспортной отрасли. Помимо этого, 359 объектов рекомендовано передать в концессию.

Что касается Одессы, приватизация ждет Одесскую киностудию и Одесский цирк. Также в этот список попали Морской торговый порт «Южный», Одесский морской торговый порт, Измаильский морской торговый порт», дирекция по строительству международного аэропорта «Одесса» и Одесская ТЭЦ.

«Если с необходимостью приватизации убыточных государственных предприятий, еще можно согласиться, то зачем продавать прибыльные объекты, которые наполняют бюджет? Это прежде всего, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Нестоит сомневаться, даже наиболее привлекательные из них будут проданы за бесценок. Война на Донбассе, низкая легитимность власти, растущее недовольство людей, большой внешний долг — все эти факторы напрямую способствуют обесцениванию выставленных на продажу объектов», — комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Начальная цена всех энергетических компаний составляет в сумме порядка всего лишь 140 млн. долларов. Доли государства, скорее всего, выкупят украинские олигархи, которые уже владеют энергетическими предприятиями. Правда, в результате, граждан ждет очередное повышение тарифов на тепло. Ведь новые «старые» хозяева захотят возместить средства, потраченные на приватизацию и соответственно внесут их в стоимость тарифов.



«Правительство решило выставить на продажу государственные предприятия, даже не сделав попытки улучшить их работу. Руководствуясь не интересами государства, а требованиями «вашингтонского обкома» в обмен на очередной транш. В свою очередь, премьер Гройсман любит говорить, что он занимается т. н. «капитальным ремонтом страны». Но после обнародования планов по приватизации становится очевидно–«капитальный ремонт страны» в понимании Гройсмана означает «капитальный хапок» государственных объектов»

, - отмечает Виктор Баранский.