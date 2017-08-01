«Капитальный ремонт страны» от Гройсмана?

Министерство экономического развития и торговли опубликовало список государственных предприятий, которые планируется приватизировать на протяжении 2017-2020 гг.
В перечне того, что правительство хочет выставить на продажу,893 объекта, в том числе, промышленные и аграрные предприятия, конструкторские организации, средства массовой информации, шахты, строительные организации и предприятия транспортной отрасли. Помимо этого, 359 объектов рекомендовано передать в концессию.
Что касается Одессы, приватизация ждет Одесскую киностудию и Одесский цирк. Также в этот список попали Морской торговый порт «Южный», Одесский морской торговый порт, Измаильский морской торговый порт», дирекция по строительству международного аэропорта «Одесса» и Одесская ТЭЦ.
«Если с необходимостью приватизации убыточных государственных предприятий, еще можно согласиться, то зачем продавать прибыльные объекты, которые наполняют бюджет? Это прежде всего, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Нестоит сомневаться, даже наиболее привлекательные из них будут проданы за бесценок. Война на Донбассе, низкая легитимность власти, растущее недовольство людей, большой внешний долг — все эти факторы напрямую способствуют обесцениванию выставленных на продажу объектов», — комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.
Начальная цена всех энергетических компаний составляет в сумме порядка всего лишь 140 млн. долларов. Доли государства, скорее всего, выкупят украинские олигархи, которые уже владеют энергетическими предприятиями. Правда, в результате, граждан ждет очередное повышение тарифов на тепло. Ведь новые «старые» хозяева захотят возместить средства, потраченные на приватизацию и соответственно внесут их в стоимость тарифов.