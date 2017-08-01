Серьезная потасовка произошла сегодня под стенами областной Прокупратуры

Около полудня там собрались т.н. «активисты», уже на протяжении длятельного фремени противостоящие одесскому мэру Геннадию Труханову.

На сей раз протестовали против передачи в аренду здания, которое было построено и передано городу под больницу скорой помощи.

Несколько позже туда же подтянулись другие активисты. На сей раз - представители т.н. «национального корпуса», которые наоборот, выступают против деятельности в Одессе сирийского бизнесмена Кивана Аднана, построившего здание больницы Скорой помощи2.

Словесный конфликт между сторонами быстро перерос в потасовку с использованием слезоточивого газа. В конечном итоге в конфликт пришлось вмешаться нацгвардейцам, которые разделили их «живым щитом», прекратив активное физическое противостояние.