Максим Степанов решил поддержать «отвязных» националистов?

Губернатор Максим Степанов просит организаторов отметить концерт Светланы Лободы.

С такой инициативой он обратился на своей странице в соцсетях.

При этом он признает, «…что нет ни одного юридического повода отменить концерт Лободы в Одессе!»

Однако, по его словам, «…есть только нравственная позиция. По отношению к тем, кто на войне и к тем, кто в плену, к их семьям, женам и детям!»

Он обратил внимание на деятельность Светланы Лободы –«…выступления в Кремле, концерты на первом канале, выступления на свадьбах и вечеринках российских олигархов!»

Из этого губернатор делает вывод, что для Слободы деньги превыше Украины. «…она не то чтобы не любит Украину, ей на Украину наплевать!»

Поэтому он призвал пригласить на торжества, посвященные Дню рлождения Одессы достойных артистов. «Пусть наш город станет символом национального сплочения!» призвал губернатор.

Отметим, однако, что инициатива губернатора уже вызвала скорее негативную, чем позитивную реакцию. Как отмечается в комментариях, губернатору следовало бы сконцентрироваться не на «пиаре на артистах», а на реальных проблемах региона.

К тому же одесситы уже не раз наглядно демонстрировали, что «мягко говоря» не приветствуют, когда кто-то пытается управлять их эстетическими пристрастиями.

Напомним, что ранее против выступления в Одессе Светланы Лободы активно выступили самыен «рафинированные « националисты. А бывший лидер «правосеков» Сергей Стерненко даже призвал на помощь единомышленников из других регионов страны.