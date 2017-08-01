На Кавказе спасли одесских альпинистов

По сообщению МЧС России, спасательный отряд Северо-Кавказского округа высадился на перевале Доппах в Северной Осетии, где находились пострадавшие от прошедшего накануне камнепада одесские альпинисты.

Их спустили на равнину, где эвакуировали вертолетом и передали медикам медицины катастроф.

Остальная часть альпинистской группы продолжает спуск самостоятельно.

Напомним, что накануне на перевале Доппах группа альпинистов из Одессы попала под камнепад, в результате которого серьезные травмы получили два человека, которые не могли двигаться самостоятельно.