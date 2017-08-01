В Одессе открылось Южное региональное отделение Национального Антикоррупционного бюро

Региональное отделение НАБУ открылось сегодня в Одессе. Оно будет обслуживать все южные регионы страны.

Как отметил руководитель НАБУ Артем ситник, есть все основания полагать, что работа нового регионального отделения будут успешной. Тем более, что его деятельность поддерживает региональная власть.

В свою очередь, губернатор Максим Степанов заявил, что, «…Украина устала от коррупции. Поэтому уверен, что деятельность нового регионального управления будет успешной!»

Отметим, однако, что новое отделение пока будет работать без руководителя.

Поскольку конкурсная комиссия так и не смогла определиться с результатами конкурса на должность руководителя регионального отделения, и руководство НАБУ было вынуждено переназначить конкурс.