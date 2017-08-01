В Одессе прошел Всеукраинский турнир «Odessa Open Cup»

В Одессе прошел престижный Всеукраинский турнир «Odessa Open Cup», в котором принимают участи 28 команд со всей Украины. Турнир организовывает Ассоциция футзала Украины при поддержке Ассоциации Одесской области и аматорского комитета футзала Украины.

Как и предыдущие турниры, принимает игроков спортивный комплекс Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого фонтана. По словам президента Ассоциации футзала Одесской области Игоря Калинина, это единственный подходящий зал для проведения подобных соревнований.

Такого уровня спортивных комплексов в Одессе больше нет. Народный депутат Сергей Васильевич Кивалов, благодаря которому, появился этот зал, уделяет большое внимание развитию спорта, оказывает содействие в проведении различных спортивных соревнований. — отметил Игорь Калинин.

Сам турнир делится на три дивизиона – «Silver-1», «Silver-2» и «Gold». Одессу представляют сразу пять команд: МКВ, ПСВ, Эпицентр Таирово, Blasco Nostalgia и Черное море. Две из них - Эпицентр Таирово и ПСВ выходят в большой финал. На бронзу претендуют команды МКВ и Blascо.

Две лучшие команды из каждой группы, а также две лучшие среди вторых мест вышли в четвертьфинал Высшей лиги, где разыграют призовые места по олимпийской системе.