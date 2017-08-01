Уволен директор Черноморского порта

Увольнение Крыжановского с поста руководителя Черноморского порта Крук назвал подарком всем портовикам к 59-й годовщине со дня основания градообразующего предприятия. Он подверг жесткой критике работу уже бывшего руководителя порта и его команды, опубликовав на своей ФБ странице фотодокументы с отрицательными показателями деятельности ГП «Морской торговый порт «Черноморск».
Сергей Крыжановский снят с должности директора ГП «МТП «Черноморск» согласно пункту 8 статьи 36 КЗоТ Украины с 4 августа приказом Министерства инфраструктуры Украины.
Не исключено, что причиной расторжения трудового договора стали многомиллионные убытки, нанесенные государственному предприятию за время его пребывания в должности директора, а также снижение грузопотока и многочисленные акции протеста работников порта.
Сергей Крыжановский до последнего времени оставался одним из немногих представителей команды горе-реформатора Михеила Саакашвили, который занимал руководящую должность. Команда экс-президента Грузии показала свой абсолютный непрофессионализм и подвергла крупнейший порт риску стать банкротом.