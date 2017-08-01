Уволен директор Черноморского порта

В Черноморске с позором уволен с занимаемой должности директор порта Сергей Крыжановский , - прокомментировал ситуацию экс-начальник порта Юрий Крук

Увольнение Крыжановского с поста руководителя Черноморского порта Крук назвал подарком всем портовикам к 59-й годовщине со дня основания градообразующего предприятия. Он подверг жесткой критике работу уже бывшего руководителя порта и его команды, опубликовав на своей ФБ странице фотодокументы с отрицательными показателями деятельности ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

Правительство Украины и Министерство Инфраструктуры сделало лучший подарок коллективу Черноморского порта в преддверии 59-й годовщины со дня его основания! Крыжановский с позором уволен с занимаемой должности директора! Банда вороваек и псевдореформаторов, которая грабила порт полтора года, уходит в прошлое, как чёрная страница в истории порта! С 4 августа исполняющим обязанности директора порта назначен Еременко Анатолий Васильевич, в ближайшее время будет назначен новый менеджмент градообразующего предприятия Черноморска и имеющего важное значение для морской отрасли. Предстоит непростая работа по возрождению былой славы порта, который по праву достоин быть лидером отрасли! Городские власти Черноморска будут содействовать новому менеджменту порта в выводе предприятия из кризиса!!! — написал на своей странице в Фейсбук Юрий Крук.

Сергей Крыжановский снят с должности директора ГП «МТП «Черноморск» согласно пункту 8 статьи 36 КЗоТ Украины с 4 августа приказом Министерства инфраструктуры Украины.

Не исключено, что причиной расторжения трудового договора стали многомиллионные убытки, нанесенные государственному предприятию за время его пребывания в должности директора, а также снижение грузопотока и многочисленные акции протеста работников порта.

Сергей Крыжановский до последнего времени оставался одним из немногих представителей команды горе-реформатора Михеила Саакашвили, который занимал руководящую должность. Команда экс-президента Грузии показала свой абсолютный непрофессионализм и подвергла крупнейший порт риску стать банкротом.