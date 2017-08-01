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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Подавляющее большинство питательно-развлекательных комплексов в Аркадии абсолютно беззащитны перед пожаром

Категория: Новости


Подавляющее большинство питательно-развлекательных комплексов в Аркадии абсолютно беззащитны перед пожаром

К такому выводу пришли участники специальной комплексной рабочей группы. Согласно предварительным выводам, большинство ресторанов, кафе и ночных клубов не имеют практически никаких противопожарных средств.

Причем, в их числе уже испытавшие всю силу и опасность огня «Стронгхауз»и «Ассоль».

По словам члена комиссии и депутата горсовета Дениса Григорьева, «похоже, никаких выводов из случившихся там не сделали».

Приятное исключение на этом «сером противопожарном фоне» составляют разве что «Ибица» и Портофино». По информации Дениса Григорьева, там имеются даже мощные дизельные водометы, способные черпать воду даже прямо из моря.

Остается надеяться, что в случае возгорания владельцы этих клубов не будут жить по принципу «моя хата с краю» и подставят свое «водометное плечо» пострадавшим соседям.



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