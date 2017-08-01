В выходные дни движение по центру города будет существенно затруднено

По информации пресс-службы мэрии, это связано с проведением в городе сразу двух велогонок. 5 августа – международной велогонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix».

В связи с этим, по информации ГУНП в Одесской области, 5 августа с 10 до 14 часов перекрываются улицы Ришельевская, Пушкинская, Большая Арнаутская и Малая Арнаутская, Разумовская и Грушевского.

А 6 августа с 10 до 15 часов – Ришельевская, Пушкинская, Большая Арнаутская и Малая Арнаутская, Разумовская, Грушевского и Балковская.

В связи с этим автомобилистов просят заранее продумать маршрут, чтобы не создавать транспортные заторы.