 
Информация к новости
  • Просмотров: 174
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В выходные дни движение по центру города будет существенно затруднено

Категория: Новости


В выходные дни движение по центру города будет существенно затруднено

По информации пресс-службы мэрии, это связано с проведением в городе сразу двух велогонок. 5 августа – международной велогонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix».

В связи с этим, по информации ГУНП в Одесской области, 5 августа с 10 до 14 часов перекрываются улицы Ришельевская, Пушкинская, Большая Арнаутская и Малая Арнаутская, Разумовская и Грушевского.

А 6 августа с 10 до 15 часов – Ришельевская, Пушкинская, Большая Арнаутская и Малая Арнаутская, Разумовская, Грушевского и Балковская.

В связи с этим автомобилистов просят заранее продумать маршрут, чтобы не создавать  транспортные заторы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 