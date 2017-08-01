Фиаско еврогрез (ВИДЕО)

«Все минется, одна правда останется»

русская народная поговорка

Неудачно прошедший для Украины саммит Украина-ЕС вынуждает вновь вспомнить о «русском вопросе». Каким образом случился раскол между Украиной и Россией? Искать причины происшедшего надо не только в экономической сфере, но и духовной.

Либерально-олигархические режимы, возникшие в начале 90-х, что в России, что в Украине породили «царства золотого тельца», где высшим благом признается только личная власть, обретаемая деньгами и ими же исчисляемая. По своей сути государства Украина и Россия очень похожи: одинаковое стремление к унитарности и построению властных вертикалей. В Украине лишь наблюдается некоторая демократичность среди господ, простите, элит, выраженная в народной поговорке «где два казака – там три гетмана», а в остальном – все то же. Да и не удивительно, ведь еще четверть века назад эти страны вообще находились в одном государстве.

Тем временем вокруг Украины сформировались два интеграционных проекта – западный и российский. Наша страна оказалась на распутье, но распутье было недолгим.

По иронии судьбы, Украина стала одним из локомотивов создания Евразийского содружества, помнится, именно Украинская академия наук готовила экономическое обоснование его создания, но это в середине 90-х. А уже в начале 2000-х наша страна выбирает западный проект.

Этому есть несколько причин: извечная и несбыточная мечта постсоветской Украинской элиты стать частью западной, боязнь быть поглощенной более богатой российской элитой и элементарная конкуренция в производственном секторе. Дело в том, что Россия с начала 2000-х начинает строительство предприятий, замещающих критический импорт из Украины. Кроме того, Запад создал привлекательную надэкономическую модель казино-капитализма, где идея общего рынка вписана в общую систему с демократией, правами человека и призраком возможного джек-пота для вчерашних аутсайдеров из третьего мира. Украина, как мотылек, полетела на огонь запада и … сгорела.

Идеология выгоды, овладевшая российской элитой, не позволила ей сформулировать надэкономическую идеологию, привлекательную для Украины. Россия наивно полагала, что экономических выгод от интеграции будет достаточно, но не тут-то было! Это богатые бегают за богатством. Бедные же бегают за богатыми. Евросоюз нам показался богаче…

То, что Запад нас грабит и использует, ничего не предложив взамен, понятно уже сегодня. Забавно другое: и у сегодняшней России, и у Запада одинаково потребительские подходы к Украине. Они пытаются забрать последнее, что здесь осталось – людской капитал. Что подтверждается одновременным решением Венгрии автоматически предоставлять право на работу по украинскому туристическому безвизу и подписанием Владимиром Путиным указа об упрощенном предоставлении гражданства РФ украинцам.

Но мы хотим сохранить свою страну, зачем усиливать соседей за счет ослабления Родины? Стратагема «хоть тушкой, хоть чучелком» не сработала нигде, ни на западе, ни на востоке. Необходимо и дальше продолжать поиск оснований для интеграции с Россией. Экономических соображений недостаточно, а надэкономические не сформулированы.