В управлении юстиции Львова при трудоустройстве требуют петь песни УПА и правильно называть день рождения Степана Бандеры.

Начальник управления юстиции в Львовской области Ярослав Жукровский рассказал журналистам, что на собеседовании требует от кандидатов петь песню «Лента за лентой», а также правильно называть день рождения Степана Бандеры.

Об этом чиновник поведал в интервью местному изданию «Высокий замок».

«За последние два года "Лента за лентой" стала гимном львовской юстиции. В прошлом году во время празднования Дня вышиванки мы её вместе исполнили. На собеседовании большинство её не поёт, а говорит. Почему так делаю? Потому государственный служащий нового формата должен знать не только законы, но и быть патриотом. Кроме этой песни, спрашиваю на собеседовании, когда родился Степан Бандера, когда принята первая Конституция Филиппа Орлика», — заявил Жукровский.