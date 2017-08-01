Под прокуратурой Одесской области подрались за и против сирийского строительного магната

Под зданием прокуратуры Одесской области на ул. Пушкинской прошёл завершившийся дракой митинг сторонников компании Kadorr Group и её оппонтентов — активистов партии «Национальный корпус».

Представители «Национального корпуса» (гражданское крыло полка «Азов») протестовали против строительства, которое Kadorr Group ведёт на улице Каманина: ультраправые считают строительство незаконным и требовали от прокуратуры привлечь компанию к ответственности.

В свою очередь, сторонники Kadorr Group протестовали против решения городских властей передать в аренду клинике «Святая Екатерина» построенный компанией Kadorr Group больничный корпус на улице Маршала Малиновского.

В ходе митинга между его участниками завязалась потасовка, которую пришлось разнимать сотрудникам полиции. В процессе стражи порядка даже вынуждены были применить слезоточивый газ. Шестеро наиболее активных нарушителей общественного порядка были задержаны.