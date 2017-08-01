В ближайшее время в Одесском регионе появятся шесть передвижных контрольно-весовых комплексов

Служба автомобильных дорог в Одесской области объявила тендер на закупку шести передвижных контрольных габаритно-весовых комплексов. Информация об этом размещена на сайте «Prozorro».

На закупку комплексов областные власти выделили 7,356 миллионов гривен, которые дополнительно выделены областным советом на недавней сессии.

Напомним, что губернатор региона Максим Степанов неоднократно заявлял, что наличие таких комплексов имеет решающее значение для сохранности автодорожной сети региона, поскольку именно перегруженные фуры наносят наибольший ущерб дорожному покрытию.

«Если нам не удастся эффективно контролировать вес фур, движущихся по дорогам области, то по сути дорожный ремонт каждый год придется начинать с начала», — подчеркнул глава региона.

Отметим, однако, что, принимая во внимание что уборочная страда уже на стадии завершения, с проведением конкурса одесские чиновники явно затянули. Ведь именно сейчас по дорогам области по направлению к портам движение груженных зерном фур ведется особенно интенсивно.