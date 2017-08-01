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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В одесской области уже горят не только рестораны, но и …автомойки!

Категория: Новости


В одесской области уже горят не только рестораны, но и …автомойки!

Именно такой случай произошел сегодня утром на Объездной дороге. По информации пресс-службы ГСЧС, загорелась крыша автомойки.

Особую опасность представляло то, что горящая автомойка находилась буквально «бок об бок» с автозаправкой. Однако благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить переноса огня на автозаправку, что могло закончиться настоящей трагедией.

По данным пресс-службы ведомства, информация о пожаре поступила в 8 часов 34 минуты, а уже в 9 часов 15 минут пожар был ликвидирован.

Жертв нет. Причины возгорания устанавливаются. 



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