В одесской области уже горят не только рестораны, но и …автомойки!

Именно такой случай произошел сегодня утром на Объездной дороге. По информации пресс-службы ГСЧС, загорелась крыша автомойки.

Особую опасность представляло то, что горящая автомойка находилась буквально «бок об бок» с автозаправкой. Однако благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить переноса огня на автозаправку, что могло закончиться настоящей трагедией.

По данным пресс-службы ведомства, информация о пожаре поступила в 8 часов 34 минуты, а уже в 9 часов 15 минут пожар был ликвидирован.

Жертв нет. Причины возгорания устанавливаются.