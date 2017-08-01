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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Коммунальщики приступили к борьбе с амброзией

Категория: Новости


По информации КП «Горзелентрест» на сегодняшний день его работники выкосили более трехсот шестидесяти гектаров зарослей этого растения.

В том числе в таких районах массового скопления людей, как Городской сад, Приморский бульвар, Крымский бульвар, скверы Королева и Грушевского, парке «Юность» и т.д.

По мнению коммунальщиков, таким образом они выполняют распоряжение городских властей по борьбе с этим исключительно аллергенным растением, от которого ежегодно страдают десятки (если не сотни) тысяч одесситов и гостей города.

Отметим, однако, что как неоднократно сообщала руководитель департамента экологии Татьяна Касько, выкорчевывание амброзии имеет очень кратковременный эффект, поскольку растение очень быстро вырастает вновь, причем еще в большем количестве.

Единственным эффективным методом является химическое выжигание, которое уничтожает корневую систему.

Но по причине высокой стоимости такого метода, а также непредсказуемости экологических последствий в случае массового применения этот метод практически не используют.



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