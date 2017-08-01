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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Грузинское руководство вновь требует экстрадиции Михаила Саакашвили

Категория: Новости


Грузинское руководство вновь требует экстрадиции Михаила Саакашвили

Правда, на сей раз не у Украины, а у …Польши.

Как выяснил наш корреспондент, это объясняется информацией о нахождении Михаила Саакашвили на территории Польши. Якобы он приехал туда для участия в мероприятиях, посвященных очередной годовщине знаменитого Варшавского восстания 1944 года.

Напомним, что на «исторической родине» Михаил Саакашвили является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных, в частности, с избиением депутата Парламента, силовым разгоном мирных митингов и разгромом оппозиционного телеканала.

О реакции польского руководства на запрос Грузии пока неизвестно.

Отметим, что после лишения сначала грузинского, а затем и украинского гражданства, Михаил Саакашвили формально является «лицом без гражданства». Ведь, согласно его заявлениям, никаких других паспортов у него нет.

В этом случае юридических причин для отказа его экстрагирования в Грузию нет. И все зависит от доброй воли польского руководства.



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