Грузинское руководство вновь требует экстрадиции Михаила Саакашвили

Правда, на сей раз не у Украины, а у …Польши.

Как выяснил наш корреспондент, это объясняется информацией о нахождении Михаила Саакашвили на территории Польши. Якобы он приехал туда для участия в мероприятиях, посвященных очередной годовщине знаменитого Варшавского восстания 1944 года.

Напомним, что на «исторической родине» Михаил Саакашвили является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных, в частности, с избиением депутата Парламента, силовым разгоном мирных митингов и разгромом оппозиционного телеканала.

О реакции польского руководства на запрос Грузии пока неизвестно.

Отметим, что после лишения сначала грузинского, а затем и украинского гражданства, Михаил Саакашвили формально является «лицом без гражданства». Ведь, согласно его заявлениям, никаких других паспортов у него нет.

В этом случае юридических причин для отказа его экстрагирования в Грузию нет. И все зависит от доброй воли польского руководства.