Я неоднократно высказывала мнение и, в связи с произошедшим, вынуждена повторить его ещё раз — украиноязычное сообщество перед нами, русскоязычными жителями Украины, в неусыпном долгу.

Ведь если представить себе, что во время революции Достоинства кто-то из идеологов интеграции Украины в ЕС рассказал бы, что одним из необходимых условий успешной реализации этого процесса должна стать полная украинизация всех сфер общественной жизни и полный отказ от русского языка, думаю — на второй день все майданные процессы ужались бы до территории Западной Украины.

Напротив, в те мятежные времена двуязычие, укоренившееся как результат негласного консенсуса в украинском обществе, всячески поддерживалось революционными силами Евромайдана, самим существованием своим отрицая националистическую суть смены власти. Именно мы, русскоязычные, как бы сшивали такую разную в этничном плане страну, делая её поистине «единой» в желании изменить жизнь к лучшему.

По сути, мы добровольно подставили своё плечо украиноязычным не только в построении Украинского независимого государства, но и во время военной угрозы его распада.

И такая, можно сказать — фатальная уступка, нами, русскоязычными, была сделана не в первый раз. В 90-е годы мы сами позволили украиноязычному меньшинству запустить процесс украинизации, наделив их язык статусом единственного государственного со всеми вытекающими из этого явления последствиями. Но при этом в Конституции Украины закреплялся статус русского языка как языка межнационального общения.

Это при нашем попустительстве в течении двадцати пяти лет протекал перманентный процесс зачистки территории Украины от русского языка, неумело прикрываемый фиговым листком повторяющейся к месту и не к месту мантры: «Вам никто и никогда не запрещает разговаривать на русском языке».

Кажущаяся толерантность в вопросах языковой политики пыталась прикрыть собой тотальное наступление на русский язык при всех пророссийских и прозападных властях. Вот, например, может ли сохраниться возможность обучаться в общеобразовательной школе на русском языке по желанию родителей, если ВНО (аналог вступительных экзаменов в ВУЗы), обучение в ВУЗе, все курсовые, дипломы, диссертации только на государственном, то есть украинском языке? Ну, скажите мне, кто захочет учиться даже пусть и на своём родном языке в школе, не имея перспективы дальнейшего высшего образования на этом языке? Поэтому даже в Восточной Украине практически не осталось русских школ.

А даже если перейти русскоязычному ребёнку в украинскую школу, возникает другая нешуточная проблема — необходимость изучения сложных предметов на украинском языке. Дорогой мой русскоязычный читатель, Вы не пробовали изучать математику или физику на украинском? А химию? Когда в доме все русскоязычные и некому помочь в этих потугах, резонно возникает вопрос: «ДЛЯ ЧЕГО?»

Но дело не только в обучении. Кто хоть раз участвовал в судебных разбирательствах, понимает насколько эти процессы серьёзны и важны. Кроме того, настолько же сложен и запутан язык юриспруденции, на котором ведутся любые споры в суде. А теперь представьте, что и судебные слушания, и все юридические документы на украинском! Думаю, даже многие люди старшего поколения из сельской местности, разговаривающие на «суржике» (смесь русского и украинского) и считающие себя украиноязычными, не поймут и половины из того, что происходит в суде.

Как не поймут, кстати, и половины в аннотациях к лекарствам на украинском языке… Как и в любых других инструкциях и квитанциях. А ведь совсем недавно их печатали на русском и украинском параллельно.

И это далеко не полный перечень не прогнозируемых нами последствий процесса построения «единого» государства, нами же запущенный и поддерживаемый себе во вред. Видимо, рассчитывая на благодарность украиноязычных, мы переоценили их на всех углах рекламируемое благородство и понимание всех преимуществ мультикультурного государства для современного мира.

Как водится, победивший быстро свыкается с полученным без боя как со своим, и сегодня мы наблюдаем пусть отдельные, пусть на уровне провокаций, попытки заставить русскоязычных осуществлять профессиональную деятельность исключительно на украинском языке. Имеются ввиду не чиновники и госслужащие, и не только преподаватели и медийщики, но и официанты, продавцы, кассиры и другие работники сферы услуг.

В этом ряду и сокращение до 25% квот на вещание на русском языке для теле- и радиоканалов.

И швыряние украинской детской писательницей (!) мелочи в лицо кассирше супермаркета, имевшей наглость ответить на своём родном, русском языке, на котором все вокруг говорят и все его понимают.

В этом ряду и результаты опросов провластных «неполживых» социологических центров, согласно которым на Востоке и Юге Украины в быту только 25% (!) жителей пользуются русским языком.

Ну и последний случай в этом ряду, наверное, потому, что произошёл он в прямом эфире, у всех на глазах, вызвавший наибольший резонанс и, скорее всего, рискующий стать неприятным прецедентом.

Как поссорились в прямом эфире Юрий Романенко с Остапом Дроздовым

Известного украинского журналиста и блогера интернетиздания «Хвыля» Юрия Романенко выгнали с передачи «Прямым текстом» на телеканале ZIK за отказ говорить на государственном языке.

Программа «Прямым текстом» – авторская программа Остапа Дроздова, украинского журналиста и ведущего на львовском телеканале ZIK, ставшем в последнее время общеукраинским, благодаря своей растущей популярности. За время существования программы Дроздов провел более тысячи эфиров с политиками всех уровней и мастей.

Выпуск злополучного эфира пришёлся на вечер 20 июля. Основной темой передачи стал законопроект, в котором предлагается читать молитву «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний в Верховной Раде. На своей странице в Facebook Остап Дроздов анонсировал, что в обсуждении примут участие «очень вдумчивые, по-настоящему глубокие гости», такие как «остроязычный» блогер Юрий Романенко, православный философ Георгий Коваленко, секретарь Священного Синода УПЦ КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата) Евстратий Зоря и «истинный мусульманин» Мохаммад Фараджаллаах.

Романенко начал отвечать на вопрос ведущего Остапа Дроздова на русском языке, однако тот прервал его речь и попросил говорить на украинском. На замечание блогер ответил, что не хочет этого делать. После этого Дроздов попросил его положить микрофон и удалиться из студии. Вот этот диалог:

«— Яка ваша реакция пане Юрій?

— Ну, я считаю, что…

— Але я вас просив — українською!

— Але я не хочу!

— Тоді залиште, будь ласка, студію!

— Хорошо, без проблем.

Араб Мохаммад Фараджаллаах.:

— А, я? Я же тоже …

Ведущий:

— Ви можете залишатися, з вами інша мова»

Необходимо отметить, что оба поссорившихся в прямом эфире журналиста являются лидерами мнений определённой части медийного, а в особенности — интернетсообщества. У каждого есть свои читатели, поклонники и единомышленники. Потому оба участника инцидента поспешили выплеснуть своё отношение к произошедшему на страницы интернетизданий.

Мнение Юрия Романенко

Реакция Юрия Романенко была прогнозируема для любого русскоязычного украинца, думающего и работающего на русском языке на благо Украины.

«20 июля во время передачи на телеканале ZIK, я покинул студию, так как не считаю возможным поддерживать дискриминацию по языковому признаку…

Я не давал предварительное согласие ведущему выступать на украинском языке, но подчеркнул, что свободно говорю на обоих языках и употребляю их в зависимости от контекста и удобства в донесении мыслей к аудитории».

«Это же я повторил ведущему перед эфиром и во время него. В свою очередь, ZIK не уведомил меня, что «недобросовестные гости», нарушающие незыблемые критерии «арийской чистоты», не допускаются в студию, дабы не осквернять ее чудовищными лингвистическими оборотами. Я полагал, что настойчивость телеканала в приглашении меня на эфир связана с моими компетенциями и знаниями. Но, похоже, они заранее конструировали конфликтую ситуацию, зная мою принципиальность».

«Забавно, что ведущий не возражал, что другой участник арабского происхождения — Мохаммад Фараджаллах будет говорить на русском языке. Очевидно, что Дроздов исходил из того, что этот гость, будучи арабом по происхождению не способен выучить украинский язык. Как оказалось, ведущий по религии, цвету кожи и прочим признакам, ведомым ему одному «определяет», кто «достоин» говорить на украинском, а кому можно сделать «скидку». Таким образом, мы ещё имеем случай расизма в прямом эфире под прикрытием фигового листка «авторского формата».

«Никого нельзя насильственно принуждать к действиям, противоречащим его воле и законам Украины. Моя позиция в данной ситуации определяется 10 статьёй Конституции Украины. Законы, а не странные критерии в голове у ведущего на любом телеканале определяют рамки дискуссии. Пока в обществе будет доминировать комплекс маленького Наполеона на любом уровне социальной иерархии, мы будем жить не по законам, а по понятиям авторских передач в исполнении амбициозных самодуров».

И ещё много мыслей — умных, толковых, неординарных, с которыми все мы могли бы согласиться, и, наверняка, согласится добрая половина украинского сообщества, можно было прочесть в статье «Юрий Романенко о языковом вопросе в Украине: 10 тезисов».

То, что держал Дроздов в кармане все эти годы

Читая ответную статью «Кейс Дроздова: Ваш язык делает мою страну страной "русского мира", так не может продолжаться» поражает не просто нетерпимость и ненависть ко всему, «что русским зовётся», а я бы даже сказала, какая-то жажда мести за то, что мы с вами до сих пор не перешли на родной Дроздову язык. Возникает подозрение, не держал ли он, образно говоря «дулю в кармане», столько лет очень вежливо интервьюируя русскоязычных гостей в своей авторской программе, изображая из себя толерантного до мозга костей интеллигента. И вот «терпець урвався», и застенчивый ушастый очкарик с трансгендерным голосом превратился в трибуна нации, призывающего искоренить наше право на родной язык!

«Я очень хотел бы, чтобы мой прецедент пробудил украиноязычную общину. Мы – априори правы. За нами – постулат о едином государственном языке. Я прошу вас: не молчите. Действуйте. Возмущайтесь. Требуйте. Продвигайте украинский язык каждый на своем месте. Иного пути нет»

«Я прекрасно понимаю "кипиш" русскоязычных. Впервые за 25 лет они ощутили колючий дискомфорт. Как это так? Кто посмел? Я обращаюсь к русскоязычным украинцам с мольбой услышать меня. Все эти 25 лет вы жили в шикарном, идеальном языковом комфорте. Вы имели море своей прессы на негосударственном языке, свое ТВ, свой шоу-бизнес, свое книгопечатание и неисчерпаемый простор использования своего языка от самого низа до самого верха. Все эти 25 лет у вас все было очень даже хорошо. Но ваш языковой комфорт базировался на моем дискомфорте, на дискомфорте миллионов украиноязычных украинцев, которые в своей собственной стране являются дискриминированными по признаку языка и должны терпеть засилье вашего языка, негосударственного. Конечно, вы ничего менять не хотите»

«Залогом войны в Украине являются русскоязычные люди, которые упорно игнорируют концепт единственного государственного языка. Вы, принципиально одноязычные русскоязычные люди, можете быть замечательными людьми, сдавать деньги на армию, ваши сыновья могут служить в рядах ВСУ, но вы, сами того не понимая, являетесь залогом войны. Потому что вы, носители русского языка, игнорируя украинский, обозначаете мою страну как страну русского мира. Ваша речь - это язык не только Пушкина, но и Путина. Ваш язык делает мою страну страной русского мира. Свист пуль, канонада "Градов" звучит на вашем языке. Это ваша и наша трагедия. Вы никогда этого не признаете. Но кто-то должен вам это сказать»

«Переходите на украинский … настало время не тихонько, а во весь голос сказать: каждый гражданин ДОЛЖЕН знать государственный язык и его использовать. Если нет – ты неполноценный гражданин. Так во всем мире. Принципиальное игнорирование государственного языка должно уйти в прошлое. Достаточно уже. Это не вопрос "хочу или не хочу" - это вопрос долга».

Думаю, что после этой статьи во время каждого общения с украиноязычными меня не будет покидать ощущение неискренности и лицемерия, присутствия чего-то в кармане или за пазухой, с течением времени всё более приобретающего острые и угрожающие очертания.

Юрий Романенко: Украина не может позволить себе роскошь в виде каких-либо расколов и конфликтов

В качестве ответного призыва хотелось бы напомнить украиноязычному сообществу, что все процветающие народы процветают потому, что имеют согласие относительно базовых принципов своего общежития, а все прозябающие народы неспособны выработать консенсус, как следствие имеют войну всех против всех, как следствие живут в нищете и вечных поисках виноватых.

В истории Украины были моменты, когда именно русскоязычные украинцы подставляли своё плечо, что позволяло Украине избежать многих вызовов, которые ей пророчили на заре независимости. Если мы, такие разные, сейчас потеряем способность договариваться о правилах совместного сосуществования, о гарантиях прав на сохранение наших различий как залога самоидентификации, мы рискуем потерять общность Украины.

Не мы, русскоязычные, несём в себе войну для Украины, а те, кто препятствуют выработке общественного договора, в том числе и по языковой проблеме — они и есть настоящая наша проблема.