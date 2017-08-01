Сразу два человека погибли в ДТП в Одесской области

Сегодня рано утром на Объездной дороге столкнулись автомобиль «ВАЗ» и грузовик «ДАФ».

Как сообщает патрульная полиция, водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Что стало причиной столкновения, выясняет следствие.

На сей раз с грузовиком «ДАФ» столкнулся автомобиль «Пежо». Сидевшая за рулем автомобиля 33-хлетняя женщина погибла на месте. При этом ее тело так зажало в покореженных конструкциях автомобиля, что доставать его пришлось при помощи спецсредств специально вызванным спасателям.