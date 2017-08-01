Искусственный интеллект будет переводить посты сервиса Facebook

Ранее соцсеть использовала модели машинного перевода. Переводчик разбивал предложения на отдельные слова и фразы, поэтому общий текст мог быть сильно искаженным – особенно, когда в языках разные структуры предложений. Об этом сообщает «Эспрессо» со ссылкой на Engadget.

У нейронных сетей, соответственно, есть преимущество. Они осознают предложение целиком и переводят его в контексте всего текста. Также эти системы самосовершенствуются и занимаются самообучением.

«Завершение перехода от фразового перевода к нейронам – важная веха на пути к возможности предоставления сервиса Facebook на любом языке. Мы планируем продолжить продвижение технологии нейронного перевода, с целью сделать Facebook доступным для всех», – заявляют в компании.

Нейронные сети также могут обрабатывать неизвестные слова лучше, чем другие системы, и переводить быстрее. Преимущества искусственного интеллекта заставили Google и Microsoft вооружиться ими для своих переводов.