Одесские «активисты» готовятся в очередной раз оказать давление на городской суд

«Активисты», участвовавшие накануне в акции возле областной Прокуратуры, которая завершилась дракой с полицией, снова гонят сторонников на улицу.

Правда, на сей раз не на Пушкинскую, а на Балковскую – к зданию Приморского районного суда, где 7 августа состоятся слушания по избранию меры пресечения для задержанных в ходе потасовки с полицией под областной Прокуратурой.

По мнению «активистов», их сторонников задержали незаконно. При этом тот факт, что они оказали «силовое воздействие» на представителей правоохранительных органов, попросту игнорируется.

Напомним, что подобные действия могут квалифицироваться по статье «насилие, примененное к представителям правоохранительных органов», которые «тянут» на срок до восьми лет лишения свободы.