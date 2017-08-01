«Зеленную волну» накрыло канализационным потоком

ЧП произошло в самом центре города – на Дерибасовской, где как раз открылась традиционная книжная выставка-ярмарка «Зеленая волна».

Только участники разложили книги на лотки, как внезапно в непосредственной близости от проводимого мероприятия прорвало канализационную трубу.

Причем, по словам очевидцев, «…прорвало практически моментально, поэтому далеко не все успели убрать лотки с книгами. А уже буквально через минуту подойти к палаткам, не замочив ноги, по меньшей мере, по щиколотки в зловонной жидкости было невозможно».

Правда, коммунальщики достаточно оперативно ликвидировали прорыв, а жара быстро осушила тротуар. Однако, как говориться «душок остался». На сей раз - в буквальном смысле…