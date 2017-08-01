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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Неравнодушные одесситы предотвратили убийство и угон

Категория: Новости


Неравнодушные одесситы предотвратили убийство и угон

Попытка убийства водителя такси произошла накануне в Одессе. По информации патрульной полиции, накануне вечером четверо злоумышленников - трое мужчин и девушка попытались задушить таксиста и завладеть транспортным средством. Один из мужчин набросил на шею водителя удавку, двое других избивали его, а севшая рядом женщина пыталась блокировать руки водителя.

Однако ему удалось свернуть во дворы и прозвать на помощь находящихся там людей.

Проявив гражданскую сознательность, они не только спасли водителя, но и задержали троих из четырех нападавших, которые в последствие были переданы полиции.

Ведутся поиски четвертого из нападавших, которому удалось скрыться. По предварительной информации, это именно тот, кто пытался задушить водителя такси самодельной удавкой.



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