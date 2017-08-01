Еврокомиссар: Brexit не повод не платить ЕС

Лондон будет вынужден выплачивать в бюджет ЕС компенсационные выплаты до 2020 года, то есть даже после официального выхода страны из Евросоюза.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По плану, официально Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. "По меньшей мере, до 2020 года Великобритания должна будет осуществлять взносы в долгосрочные программы, которые были согласованы еще до решения Соединенного Королевства выйти из ЕС", - подчеркнул Эттингер.

Еврокомиссар пояснил, что в долгосрочной перспективе из-за запланированного выхода Британии бюджет ЕС будет недополучать 10-12 млрд евро ежегодно.

Этот дефицит будет выровнен за счет сокращения расходов и увеличения взносов других стран-членов. Увеличение финансового бремени коснется и Германии, отметил еврокомиссар.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах сообщило, что Великобритания готова заплатить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit. При этом от Брюсселя ожидают согласия обсудить торговое соглашение в рамках соглашения о будущем партнерстве.

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