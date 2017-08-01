Одесские «скорые» осуществляют до тысячи выездов в сутки

Экстремальные погодные условия и множество отдыхающих в Одессе туристов создали авральную ситуацию, в которой вынуждены работать врачи одесской скорой помощи.

В настоящее время врачи службы совершают до тысячи выездов в сутки, в основном по вызовам пациентов с тепловыми и солнечными ударами.

Также медикам приходится иметь дело с пищевыми отравлениями, частота которых также резко возрастает в жаркую погоду. Это кроме «стандартных» вызовов — например, бытовых и производственных травм и т.п.

Для того, чтобы сохранить здоровье в период повышенных температур воздуха, врачи рекомендуют избегать физических нагрузок, не злоупотреблять алкоголем, а главное — пить побольше воды. Особое внимание следует уделять детям, ограничивая время их пребывания на солнце, а также пожилым людям, у которых в это время могут обостриться возрастные заболевания, в особенности при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой.