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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В ДТП снова пострадал ребенок

Категория: Новости


В ДТП снова пострадал ребенок

Происшествие произошло сегодня утром на Тираспольском шоссе. По информации патрульной полиции, автомобиль «Volkswagen» врезался в идущий в попутном направлении автомобиль «Opel».

В результате двое пассажиров «Volkswagen», включая двенадцатилетнюю девочку, получили травмы и были госпитализированы.

Что стало причиной ДТП, выясняется.

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель «Volkswagen», который не убедился в безопасности совершаемого им маневра и неправильно рассчитал дистанцию.



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