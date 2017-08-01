В ДТП снова пострадал ребенок

Происшествие произошло сегодня утром на Тираспольском шоссе. По информации патрульной полиции, автомобиль «Volkswagen» врезался в идущий в попутном направлении автомобиль «Opel».

В результате двое пассажиров «Volkswagen», включая двенадцатилетнюю девочку, получили травмы и были госпитализированы.

Что стало причиной ДТП, выясняется.

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель «Volkswagen», который не убедился в безопасности совершаемого им маневра и неправильно рассчитал дистанцию.