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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Губернатор Максим Степанов намерен посодействовать отмене концерта в Одессе Светланы Лободы

Категория: Новости


Губернатор Максим Степанов намерен посодействовать отмене концерта в Одессе Светланы Лободы

Свою отрицательную позицию по отношению к запланированному на 3 сентября выступлению певицы на стадионе «Черноморец» губернатор вновь повторил сегодня в ходе общения с журналистами.

По его словам, он намерен «…обговорить этот вопрос с организаторами концерта».

В то же время он подтвердил, что «…ни одного юридического аргумента для отмены концерта Светланы Лободы в Одессе не существует». Однако, по его словам, существует еще и «нравственная позиция».

Напомним, что ранее в соцсетях губернатор заявил, что для Светланы Лободы якобы «…деньги превыше Украины и ей на Украину плевать».

Кроме того, Максим Степанов сегодня дал понять, что выступление Светланы Лободы в Одессе может негативно сказаться на безопасности в городе.

Отметим, что вопрос о том, почему эту безопасность не в состоянии гарантировать правоохранительные органы, что является их прямой обязанностью, глава региона оставил без ответа.



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