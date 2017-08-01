 
Информация к новости
  • Просмотров: 228
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

По поводу беспорядков в областной Прокуратуре городские власти обратятся в СБУ

Категория: Новости


По поводу беспорядков в областной Прокуратуре городские власти обратятся в СБУ

Об этом проинформировал актив города городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, организаторы акции, закончившейся масштабной потасовкой с правоохранителями, «…целенаправленно пытались расшатать ситуацию в спокойном украинском городе в период, когда в стране война».

Он отметил, что «…служба безопасности должна разобраться и дать оценку компании, которая, видимо, решила заняться уже не только строительством, но и политикой».

Он отметил, что такие действия наносят непоправимый ущерб имиджу города и негативно сказываются на туристической привлекательности Одессы.

Геннадий Труханов поблагодарил суд, который, по его информации, определил меру пресечения для ряда задержанных в виде ареста, отметив, что «…чем жестче будут пресекаться подобные преступные действия, тем больше будет порядка».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 