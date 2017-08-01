По поводу беспорядков в областной Прокуратуре городские власти обратятся в СБУ

Об этом проинформировал актив города городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, организаторы акции, закончившейся масштабной потасовкой с правоохранителями, «…целенаправленно пытались расшатать ситуацию в спокойном украинском городе в период, когда в стране война».

Он отметил, что «…служба безопасности должна разобраться и дать оценку компании, которая, видимо, решила заняться уже не только строительством, но и политикой».

Он отметил, что такие действия наносят непоправимый ущерб имиджу города и негативно сказываются на туристической привлекательности Одессы.

Геннадий Труханов поблагодарил суд, который, по его информации, определил меру пресечения для ряда задержанных в виде ареста, отметив, что «…чем жестче будут пресекаться подобные преступные действия, тем больше будет порядка».