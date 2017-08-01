Международные велогонки идут во вред одесситам?

Проведение велогонок, пусть даже международных, не должны наносить ущерб интересам одесситов и гостей города.

Такое заявление сделал в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов. По его словам, в результате проведения велогонок в Одессе тысячи одесситов и гостей города часами стояли в транспортных заторах. И это в сорокоградусную жару».

Мэр подчеркнул, что, вероятно, организаторам этих мероприятий нужно иначе продумывать маршрут. Так, чтобы он не приводил к транспортному коллапсу».

Он пообещал особо обговорить это на встрече с организаторами велогонок.

К тому же мэр отметил, что за последние два года эти мероприятия. Хоть и сохранили статус международных, стали куда менее масштабными. Так, по его словам, если в 2014 году в них насчитывалось более двухсот участников, то в нынешнем году – лишь около шестидесяти.