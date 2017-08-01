По одесскому побережью проверено уже 18 центров скопления людей на предмет противопожарной безопасности

Об этом доложил на аппаратном совещании в мэрии директор департамента по оборонной работы, гражданской защиты и связям с правоохранительными органами Григорий Зубов.

По его словам, большинство руководителей заведений с пониманием относятся к работе созданной городской комиссии. Однако в подавляющем большинстве проверенных кафе, ресторанов и клубов нет даже элементарных противопожарных средств. Не хватает даже обычных огнетушителей. Не говоря уже о пожарных гидрантах.

К тому же нет и свободного подъезда для пожарной техники.

Как отметил член комиссии депутат Денис Григорьев, из всех проверенных объектов только два-три обеспечены противопожарным оборудованием.

Напомним, что как он сообщал ранее, к ним относятся «Ибица» и «Портофино», где имеются даже мощные водометы, способные брать воду прямо из моря.