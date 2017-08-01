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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Дворец Спорта ожидает не только реконструкция, но и частичный демонтаж

Категория: Новости


Дворец Спорта ожидает не только реконструкция, но и частичный демонтаж

Об этом рассказал в ходе совещания в горсовете заместитель начальника управления архитектуры Михаил Шайденко. По его словам, «…одноэтажная часть здания находится в аварийном состоянии. Поэтому ее предлагается демонтировать и заменить металлической конструкцией с входным порталом.

Над ним будет установлен экран, а напротив – фан-зона. Для ее формирования предполагается засыпать находящийся там бассейн. В ходе работ по благоустройству планируется заменить освещение и расширить проезд слева от здания до семи метров, чтобы он мог принимать большие автобусы.

Чиновник отметил, что проект реконструкции уже одобрил комитет по дизайну. В связи с этим городской голова Геннадий Труханов потребовал незамедлительно ознакомить с ним и областной совет, в управлении которого находится Дворец Спорта.

Напомним, что для проведения реконструкции Дворца Спорта времени осталось очень немного. Ведь уже весной следующего года там должен пройти чемпионат мира по хоккею среди юниоров.



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