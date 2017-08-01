Одесскому областному архиву необходимо новое здание

Об этом рассказал журналистам губернатор Максим Степанов. Однако, по его словам, прежде чем приступать к постройке (или достройке) новых площадей, необходимо точно понимать, в чем именно нуждается архив и какое решение вопроса будет оптимальным.

Губернатор сообщил, что согласно заявлению руководства архива, ему необходимо здание площадью 12 тысяч квадратных метров.

Он так же отметил, что в архиве не только является местом хранения собраны уникальных документов, но он так же занимается и коммерческой деятельностью – оказанием целого ряда платных услуг, проведением различных мероприятий. И все это – как хранение документов, так предоставление услуг и проведение мероприятий должны быть обеспечены надлежащими достойными условиями.

Впрочем, никаких конкретных планов в отношении областного архива губернатор не озвучил.