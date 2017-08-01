Защита Виктора Януковича настаивает на допросе европейских лидеров, которые в феврале 2014 гарантировали урегулирование кризиса в Украине. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк, передает 112.ua со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения Aver Lex.

В частности, должны быть допрошены тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции - Эрик Фурнье и министр иностранных дел Польши - Радослав Сикорский, которые вместе с лидерами оппозиции и президентом Украины Виктором Януковичем 21 февраля 2014 подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине.

Адвокатское объединение Aver Lex, которое представляет интересы Виктора Януковича, направило в Генеральную прокуратуру Украины соответствующее ходатайство.

«Необходимо их допросить и выяснить, не действовали ли европейские гаранты Соглашения в сговоре с лидерами оппозиции во время осуществления государственного переворота в феврале 2014 года, необходимо организовать их допрос», - отметил адвокат Виталий Сердюк.

Он напомнил, что обязательства по соглашению, подписанному 21 февраля 2014 года, были выполнены только Януковичем – уже в тот же день силы правопорядка начали отход с центральной части Киева, он согласился на досрочные президентские выборы и другое. Однако лидерами оппозиции и европейскими гарантами условия соглашения и их выполнение были полностью проигнорированы.

Также были проигнорированы и письма Виктора Януковича, которые он 22 февраля 2014 года направил гарантам Соглашения об урегулировании кризиса Штайнмайеру, Фурнье и Сикорскому с просьбами вмешаться для восстановления конституционного порядка в Украине, обеспечения законности, мира, правопорядка и защиты граждан Украины.

"И условия Соглашения, и письма Виктора Януковича об их исполнении – все это полностью проигнорировано как оппозицией, так и европейскими лидерами, которые гарантировали это Соглашение. Поэтому необходимо выяснить, почему так произошло и кто действительно виновен в тех катастрофических событиях, которые стали последствием силового захвата власти", - подчеркнул Виталий Сердюк.

Ранее экс-глава Администрации президента времен Януковича Андрей Клюев заявлял, что Янукович вовремя Евромайдана писал письма европейским министрам и просил вмешаться в ситуацию в Украине, чтобы не допустить конфликта.

По его словам, 22 февраля 2014 года Янукович написал письма министру иностранных дел Германии Штайнмайеру, Польши — Сикорскому, Франции — Фабиусу, где еще раз напомнил им, что их страны являются гарантами выполнения мирного соглашения. Виктор Янукович просил вмешаться в процесс разрешения политического кризиса в Украине. Клюев также отметил, что реакции на письма не последовало. Адвокат Януковича Виталий Сердюк также подтвердил существование писем иностранным министрам.