Экс-министр обороны Гриценко: окончательного решения в Вашингтоне по поводу передачи США летального оружия для Украины пока нет.

Окончательного решения в Вашингтоне по поводу передачи США летального оружия для Украины пока нет. Пентагон и Госдепартамент готовят соответствующие предложения, но команды воплотить их не было.

Об этом, как сообщает ZN.UA, сказал экс-министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

При этом он отметил, что, если бы Украина действительно получила от США летальное оружие, это был бы очень важный момент не только с военной точки зрения, но и психологически, в частности с точки зрения восприятия Украины в мире.

«Будапештский меморандум остался пустой бумажкой, он не сработал, и никто не выполнил того, что там было деликатно между строк обещано. И сейчас мы полагаемся только на свои собственные силы. Поэтому для агрессора и для любого, у кого могут быть враждебные намерения относительно Украины, было бы важно почувствовать, что рядом с нами стоит такая великая держава как Америка, даже если речь о символической передаче какого-то количества оружия», - сказал Гриценко.

Он напомнил о событиях 2003 года, связанных с украинским островом Тузла, когда Россия начала строить дамбу. Тогда никакие обращения и решения не срабатывали, пока «американский посол в Москве не заявил, что, если Россия не прекратит свои агрессивные действия, рядом с Украиной будут стоять американцы».

«Это не единственный фактор, который сработал, но он оказался последней каплей. Точно так же и здесь. Чтобы агрессор понял: лучше не трогать, лучше съехать, лучше не морочить голову себе и людям», - добавил экс-министр обороны.

Впрочем, Гриценко не исключил, что Вашингтон все же может решиться на передачу вооружения украинской армии. Но, отметил, что сейчас такого решения нет.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Государственный департамент и Министерство обороны США разработали план поставок оборонительных вооружений Украине и добиваются его одобрения Белым домом. Как сообщает издание, официальные лица считают, что поставки оружия Украине позволят предотвратить агрессивные действия Кремля на востоке страны.