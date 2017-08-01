В 2017 году Одессу посетят минимум 2,5 млн туристов

В 2016 году количество туристов в Одессе выросло до 2,1 млн человек. В нынешнем году ожидается, что Одессу посетят минимум 2,5 млн человек.

Об этом рассказала заместитель директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Алена Дьяченко.

"В 2016 году у нас ситуация была такая – 80% наших гостей это украинцы (в основном едут из Львова, Днепра, Харькова, Запорожья, Киева, но и из других городов приезжает немало людей, в частности из Тернополя), еще 20% - это иностранные туристы. В основном, из Турции, Италии, Испании, Белоруссии, Молдовы, Израиля, Польши. В Одессу едет в основном турист в возрасте от 18 до 38 лет. По продолжительности пребывания в городе находится, как правило, от 3 до 7 дней. По итогам прошлого года, средний дневной чек, который он оставлял в городе, от 200 до 1 тыс. грн.", - рассказала чиновница.

По ее словам, стратегической задачей города является вернуть европейского туриста, а также привлечь китайского туриста. «Сейчас реализуется пилотный проект в Одессе и в Киеве (аэропорт "Борисполь") – только в этих 2 городах Украины турист из Китая может получить визу по прилету. Китайские туристы традиционно много тратят на туризм, путешествуют на длительный период (не менее недели) и мы очень заинтересованы в их привлечении в наш город», - отметила Дьяченко.

Отметим также, что в 2016 году количество туристов в Одессе выросло до 2,1 млн человек. В нынешнем году ожидается, что Одессу посетят минимум 2,5 млн человек.