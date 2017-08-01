Ученым удалось побороть рак с помощью золотой пыли

Биологи разработали безопасный вид химиотерапии, который убивает клетки только в том случае, если в них присутствуют атомы или наночастицы золота. О своей разработке исследователи сообщили в журнале Angewandte Chemie.

В ходе исследования ученые изучили работы, в которых другие исследователи наблюдали за побочными эффектами, которые возникают при попадании атомов золота и других металлов в организм человека.

Анализируя эти эксперименты, биологи обратили внимание на то, что золото ускоряет многие реакции в организме и заставляет сложные органические молекулы распадаться на части или объединяться в новые структуры. Это наблюдение заставило их предположить, что подобное свойство наночастиц можно использовать для создания особой версии химиотерапии, которая будет работать только в присутствии атомов или наночастиц золота.

Руководствуясь этой идеей, биологи создали несколько противораковых лекарств и светящихся белков, включавшихся только в присутствии золота, и проверили, как они будут действовать на культуры раковых клеток и образцы других тканей, в которые ученые вводили наночастицы драгоценного металла.

В результате было установлено, что наночастицы убивали раковые клетки гораздо активнее, чем "простая" химиотерапия, и при этом они не затрагивали другие культуры клеток, которые росли по соседству с ними.