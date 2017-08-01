Саакашвили сообщил о свободном пересечении границ США и Польши по украинскому паспорту

По словам политика, посол США в Украине был предупрежден о «недействительности» паспорта, но никаких проблем на границе не возникло.

«Я считаю, этот паспорт, которым я очень горжусь, – не игрушка. Я решил, что не только я так думаю. Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя Аваков и вызвал к себе действующего посла США предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействительный. Потом я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: "Добро пожаловать"», - рассказал Саакашвили.

4 августа Михеил Саакашвили прибыл в Польшу и выступил на мероприятии, посвященному годовщине Варшавского восстания.

Во время встречи с представителями Варшавского восстания политик также продемонстрировал украинский загранпаспорт. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.