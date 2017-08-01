Одессу ждет новая большая реконструкция. На сей раз - Алексеевской площади

Как рассказал на совещании в мэрии заместитель начальника управления дорожного хозяйства Андрей Сандул, в ходе реконструкции планируется заменить покрытие на тротуарах и дорожках на площади 9 тысяч квадратных метров, установить более тридцати новых скамеек, оборудовать цветочные клумбы на площади 10 тысяч «квадратов».

Кроме того, там будут создана детская и спортивная площадки площадью 500 и 370 квадратных метров.

Так же дорожники обещают привести в порядок проходящие через площадь трамвайные пути, установить модульный туалет и убрать уродующие внешний вид прилегающей территории МАФы.