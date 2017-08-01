Катание на электричке для двоих молодых людей закончилось реанимацией

Правда, справедливости ради, нужно отметить, что катались они именно на электричке. В буквальном смысле слова. То есть, проще говоря – на ее крыше. Однако далеко уехать парням из Белгорода-Днестровского не удалось.

Они получили сильнейший удар током и госпитализированы с ожогами примерно 40% поверхности тела.

Теперь не исключено, что в довершение к удару током их ждет еще и удар по карману. Ведь согласно действующему законодательству, нарушение правил использования железнодорожного транспорта относится к административным правонарушениям и карается штрафом.