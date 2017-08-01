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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Катание на электричке для двоих молодых людей закончилось реанимацией

Категория: Новости


Катание на электричке для двоих молодых людей закончилось реанимацией

Правда, справедливости ради, нужно отметить, что катались они именно на электричке. В буквальном смысле слова. То есть, проще говоря – на ее крыше. Однако далеко уехать парням из Белгорода-Днестровского не удалось.

Они получили сильнейший удар током и госпитализированы с ожогами примерно 40% поверхности  тела.

Теперь не исключено, что в довершение к удару током их ждет еще и удар по карману. Ведь согласно действующему законодательству, нарушение правил использования железнодорожного транспорта относится к административным правонарушениям и карается штрафом.



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