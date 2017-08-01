Печально знаменитый «недострой» на Бочарова, 45 таки будет достроен

Такое обещание дал лично городской голова Геннадий Труханов. По его словам, город бы уже давно решил этот вопрос, но проблема до сих пор была в том, что объект находился на балансе области, а не города.

Однако теперь, похоже, «процесс пошел».

Как сообщил на совещании вице-мэр Петр Рябоконь, в настоящее время вопрос о передаче его на баланс города фактически решен и уже начался процесс приема-передачи документации.

По его окончании город займется поисками инвестора, чтобы в кратчайшие сроки завершить строительство.

А пока стройка будет обнесена высоким забором, чтобы по возможности изолировать ее. Это необходимость вызвана тем, что только с начала лета там произошло уже четыре ЧП, три из которых – со смертельным исходом.

А буквально на днях там произошел весьма странный пожар с явными признаками поджога.