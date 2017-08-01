Сразу четыре автомобиля повреждены в одном ДТП

Происшествие произошло накануне на улице Дальницкой. По информации патрульной полиции, автомобиль «Dacia» совершая поворот, столкнулся с «Mercedes».

После чего его отбросило на движущиеся в попутном направлении «Daewoo» и «Nissan». В результате водитель и пассажир автомобиля «Dacia» получили травмы.

Проводится расследование.

Добавим, что из-за столкновения было временно приостановлена работа трамвайного маршрута №21, поскольку поврежденные автомобили находились на трамвайной колее.