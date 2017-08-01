В городе скоро появится Ереванский сквер

Вслед за открывшимся Стамбульским и обустраиваемым сейчас Греческим парками в Одессе в скором времени появится и Ереванский сквер. Его адрес — Гагаринское плато, это рядом с Армянской церковью и Центром армянской культуры.

Все обязательства по благоустройству будущего сквера взяла на себя армянская диаспора в Одессе. И, кстати, при проведении работ используются материалы и элементы, привезенные непосредственно из Армении.

В центре сквера будет расположен свето-музыкальный фонтан, а при входе в будущий зеленый оазис будут установлены маленькие фонтанчики с артезианской питьевой водой.

Основным же украшением, по сути — символом новой зоны отдыха станут кресты-камни, изготовленные армянскими мастерами. Такие кресты-камни — хачкары — берут свое начало из глубины веков.

Хачкары — это каменные стелы с изображением креста, которые не имеют аналогов ни у одного из народов мира. На армянском языке «хач» означает «крест», а «кар» — «камень». История возникновения хачкаров связана с принятием христианства в 301 году. Именно после этого события в Армении стали разрушать различные памятники язычества, а на их месте устанавливать деревянные кресты как символ христианства. Но поскольку противники новой религии стали их сжигать, деревянные кресты заменили на каменные. Постепенно искусство изготовления этих «крест-камней» стало сильно развиваться и достигло огромных высот. Работа мастеров была настолько ювелирной и утонченной, что порой для воспроизведения узора специальный резец по камню заменяли на иглу. Хачкары стали устанавливать по разным поводам: в качестве мемориальных сооружений, в память о таких знаменательных событиях, как строительство нового храма или же победа в бою.

Ну что ж, сквер обустраивается. И он станет еще одним прикосновением одесситов к давней и богатейшей армянской культуре, а не только местом отдыха. Отметим, что городские власти обязуются оказать помощь в оформлении всех необходимых разрешительных и согласовательных документов, а также благоустроить территорию вокруг сквера, разместив на ней парковочные карманы, новые тротуары и обновив дорожное полотно.