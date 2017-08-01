Ботанический сад: «Нет теперь убитого асфальта»

Представители социальной платформы «Доброе дело» совместно с меценатами города успешно воплотили в жизнь проект по замене тротуарного покрытия на центральной аллее Ботанического сада.

Как рассказывает инициатор проекта Анатолий Кавун, «нет теперь убитого асфальта, ям, пары латок из плиток разного цвета, пятен с землей и грязью и прочего, что можно было ранее встретить на аллее!»

В ближайшее время на аллее будут установлены скамейки, фонари, новая арка, система освещения. Клумба с растениями, расположенная на аллее, тоже теперь радует глаз.

Кроме того, уже начались работы по восстановлению старого разрушенного фонтана, расположенного на центральной аллее Ботанического сада.

Это не первые приятные преобразования в Ботаническом саду, которые проводятся социальной платформой «Доброе дело».

Шефство над историческим зеленым оазисом города общественники «Доброго дела» начали еще в ноябре 2015 года. За это время благодаря их стараниям здесь появилась аллея сакур, большой розарий на 2800 роз ста различных сортов, арт-скамейки, малый розарий — 1200 кустов чайно-гибридной розы сорта Квин оф Хартс, бамбуковая аллея.