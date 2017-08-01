Федеральная резервная система США как самая грандиозная разводка в истории человечества

ФРС США не стала менять базовую процентную ставку.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора за июль 2017 г. Федеральная резервная система в 2017 году повышала ставку два раза: в июне – до 1-1,25% и в марте – до 0, 75 — 1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными – по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

Центробанк Америки? Не совсем так!

Время от времени нормальное течение деловой активности планеты обрывается, и видные бизнесмены, банкиры, биржевые трейдеры, управляющие паевыми фондами, а заодно с ними — политики, министры, нефтемагнаты, наркоторговцы и многотысячная армия журналистов, затаив дыхание, слушают выступление Алана Гринспена, который возвещает urbi et orbi о повышении или понижении процентной ставки федеральных фондов. В следующее мгновение биржевые площадки мира затягиваются атомным грибом истерической активности, в результате которой рынок единым духом обваливается в пропасть либо возносится до небес. Наблюдая из года в год за этим ритуальным безумием, постоянно теряешься в догадках: кто что определяет - мировая экономика или председатель правления Федерального резерва? В современной экономике вопрос о первичности материального или идеального не играет никакой роли: она давно уже живет по законам социальной мифологии. И потом: вроде как Алан Гринспен — обыкновенный выборный чиновник вполне заурядного, в общем-то, ведомства. Почему тогда даже президенту Соединенных Штатов своими систематическими угрозами бомбежек «неправильных» государств не удается вызвать и сотой доли тех потрясений на мировых рынках, коих играючи добивается один невыразительный старичок, за спиной которого возвышается неведомое государство в государстве — эдакий масонский Ватикан?

Из истории создания ФРС

В 1910 году ведущие финансисты США: сенатор Нельсон Олдрич, банкиры Пол Варбург, Фрэнк Вандерлип, Гарри Дэвидсон, Бенджамин Стронг, помощник Секретаря Казначейства США Пиатт Эндрю в течение 10 дней проводили «мозговой штурм» на острове Джекил для выработки компромисса относительно структуры и функций будущего центрального банка. Вот как это событие описывает сам Фрэнк Вандерлип: «...нам было приказано забыть о фамилиях и не обедать вместе в канун нашего отбытия. Мы обязались явиться в назначенное время на железнодорожную станцию у побережья Гудзона в Нью-Джерси, а также прибывать поодиночке и как можно незаметней. У станции нас должен был ждать личный автомобиль сенатора Олдрича, прикрепленный к последнему вагону поезда на юг. Когда я подошел к тому автомобилю, шторы были опущены, и только слабые проблески желтого света обнаруживали форму окон. Оказавшись внутри, мы принялись соблюдать оговоренное табу, наложенное на наши фамилии, и обращались друг к другу по именам — «Бен», «Пауль», «Нельсон» и «Эйб». Мы... решили прибегнуть к еще большей конспирации и отказались от личных имен. В течение недели или десяти дней мы были полностью изолированы от внешнего мира, не пользовались телефоном и телеграфом. Мы спрятались на заброшенном острове». Результатом стала схема, которую Олдрич представил Конгрессу США. Олдрич выступал за полностью частный центральный банк с минимальным вмешательством государства, но пошел на уступку в том, что государство должно быть представлено в Совете директоров. Так что на самом деле доллар принадлежит акционерному обществу (частной компании) ФРС, акционерами которой являются 12 федеральных резервных банков и которые, в свою очередь, организованы частными банками. В США вообще нет государственных банков. С 1913 г. в Соединенных Штатах грубо попирается конституция этой страны, согласно которой только «конгресс имеет право чеканить монету». Таким образом, резервная система не является федеральной. Это же в своей книге подтверждает бывший глава ФРС Алан Гринспен: «Федеральная резервная система, формально не зависящая от Белого дома, печатает деньги и дает их в долг государству путем покупки его облигаций. Далее государство выкупает свои облигации, а деньги с процентами возвращает ФРС. Получается, у государства Америки вообще нет своих денег! Даже доллары ей не принадлежат — их она берет в долг!» До создания ФРС доллары печатало государство. После создания ФРС на долларах стала появляться надпись: «Federal Reserve Note» — банкнота Федерального резерва. Вы знаете, как действуют некоторые бандиты в цивилизованном мире? Они помогают людям решать проблемы, которые, оказывается, кроме них, никто решить не в состоянии. Но зачастую сами бандиты аккуратно и создают эти проблемы. И за то, что они помогают решать проблемы, соответственно, приходится платить. А если не будет проблем, откуда возьмется доход у этих бандитов? Подобным образом была создана Федеральная резервная система. Просто так осуществить идею с частным центральным банком, что в принципе противоречит Конституции США, было бы очень сложно. Но в демократическом обществе многие вещи обосновываются вынужденной необходимостью для решения проблем. Как же создавали проблему, для решения которой было так необходимо создать ФРС?

Дж. Пи. Морган и Финансовый кризис 1907 г.

В 1907 году был организован кризис, который носит название финансовой паники 1907 года. Неожиданно возникли слухи о серьезных проблемах банка Knickerbocker Trust. Все вкладчики бросились изымать свои деньги из банка. При такой ситуации практически ни один банк в мире не выстоит (если не будет резервной подпитки). Руководство банка обратилось к Джону Пирпонту Моргану. Морган в те дни был ведущим банкиром и приятелем владельца Knickerbocker Trust, но помочь отказался. Knickerbocker Trust за неимением возможности прекратил все выплаты. Паника усилилась. Вкладчики других банков бросились за своими деньгами, что привело к банкротству ряда банков. Кризис охватил Нью-Йоркскую фондовую биржу. Спасителем ситуации выступил Джон Морган, организовав кризис и дав ему разгореться. Морган, при поддержке других банкиров и конгресса, влил значительную сумму в экономику и, напечатав сертификаты — «заменители денег», увеличил денежную массу. Параллельно спасению страны, Д. П. Морган приобрел железнодорожную компанию, находящуюся на грани банкротства в результате кризиса. До организованного кризиса он дорого продал акции, потом их дешево откупив и прикупив дополнительно акции некоторых компаний. И самое главное — он создал себе отличный имидж и доверие со стороны общественности. Таким образом, «случайно» разразившийся финансовый кризис был преодолен. Героем, решившим проблему (но мало кто понимал, что и одним из организаторов ее), был Джон Пирпонт Морган. Кризис закончился в 1908 году. Президент Теодор Рузвельт подписал постановление о создании национальной денежной комиссии. Задача комиссии состояла в отслеживании дел банковской системы и составлении регулярных рекомендаций для конгресса. Все члены комиссии были приближенными Моргана, а возглавлял ее Нельсон Олдрич, дочь которого, Мэри, была замужем за Джоном Рокфеллером-младшим. После образования комиссии Нельсон Олдрич отбыл в Европу для консультаций с представителями центральных банков Англии, Франции и Германии на 2 года. После его возвращения из Европы 22 ноября 1910 года состоялась таинственная встреча на острове Джекил, где и прорабатывался план создания ФРС. Участники тайного совещания на острове решили, что создаваемый центральный банк не должен называться банком и быть как-то связанным с этим словом. Закон же, регламентирующий его создание, должен называться законом о Национальном или Федеральном резерве. Таким образом, была создана ФРС — частная компания, получившая монопольное право создавать валюту США, а в будущем и всего мира. Теперь эта контора могла либо вливать деньги в экономику, либо изымать их. А любой финансовый кризис — это отсутствие денег. Когда деньги в экономике появляются, кризис заканчивается, как это продемонстрировал Морган на примере финансовой паники 1907 года.

Глобальная финансовая разводка

Сценарий финансового кризиса 2008 г. - тот же: создать условия, при которых большое количество компаний увязнет в зависимости от финансовых институтов, в том числе в кредитах, оттянуть деньги из экономики, «обрушить рынок» и приобрести обанкротившиеся предприятия и страны за «колоссальный бесценок». Некоторые считают, что ФРС не может так поступать и тем более не может печатать неучтенные деньги, которые в момент кризиса используются специальными институтами для скупки нужных предприятий, потому что это незаконно в принципе. Но как может касаться закон тех, кто сам для своих же целей его и пишет? Более того, кто и на каких основаниях будет проверять тех людей, кто финансово заправляет Америкой, и не только? В июне 2009 года на канале «Блумберг» прошла информация, что с сентября 2008 года по апрель 2009 года ФРС напечатала неучтенных 9 трлн. долларов и выдала их в виде кредитов неизвестным банкам и компаниям. В Интернете размещен фрагмент, на котором конгрессмены США пытаются добиться от генерального инспектора ФРС ответа, знакома ли она с тем, что было тайно напечатано 9 трлн. долларов и кому они были выданы, а также куда был направлен 1 трлн. долларов, напечатанных ФРС? Ни на один свой вопрос конгрессмены не смогли получить вразумительного ответа. По всей видимости, подпольная эмиссия долларов США Федеральной резервной системой не прекращалась с момента возникновения ФРС. Во всяком случае, проверить ФРС очень сложно, практически невозможно. Дело в том, что ФРС является высшей инстанцией, которая может окончательно «определить», какая из купюр с одинаковыми серийными номерами действительно выпущена ФРС, а какая (при ее 100-процентной идентичности) якобы является подделкой. Опровергнуть заключение ФРС не может никто, даже если все будут понимать, что все купюры — и «настоящие», и «поддельные» — напечатаны на одном и том же станке. Да и вероятность того, что купюры с одинаковыми номерами «встретятся» в одном месте, ничтожна. Необязательно даже использовать одинаковые номера и серии — можно печатать неучтенные серии и распространять их через подконтрольные банки подальше от США.

Итоги

Федеральная Резервная Система не является федеральной, у нее нет никаких резервов, и она вообще не система, а криминальный синдикат глобального масштаба. ФРС верой и правдой «служит» американскому народу (а заодно и всему человечеству) уже солидный срок — почти 104 года, поэтому можно смело взглянуть на достигнутые результаты. Они «впечатляют». В 1913 году национальный долг Соединенных Штатов Америки составлял чуть менее трех миллиардов долларов. На данный момент национальный долг “Главного Бастиона Демократии” перевалил за фантасмагорическую цифру — более 40 триллионов долларов! Ежедневно долг увеличивается на 1 миллиард 680 миллионов долларов. Ничего не скажешь — славно послужили отечеству ребята. Стараниями ФРС некогда свободная нация превратилась в глобального ликвидата, мыльный пузырь, благосостояние которого продержится еще ровно столько времени, сколько Центробанки третьих стран (в первую очередь — Юго-Восточной Азии) согласятся держать свои резервы в долларах и покупать долговые обязательства американского Казначейства. Что случится, когда, к примеру, китайские и японские валютные резервы переведут в евро, даже страшно себе представить. Великая Депрессия 30-х годов покажется райской прогулкой. Теперь же, читатель, окрыленный новыми знаниями, открой свой кошелек, извлеки на свет Божий знакомую до боли зеленую бумажку и прочитай, что написано на самом ее верху: «A FEDERAL RESERVE NOTE». В переводе с финансового английского это означает: «Долговое обязательство Федерального Резерва». Вот именно: не золотой и не серебряный эквивалент, не обязательство Правительства Соединенных Штатов Америки, а вексель одной веселой частной компании, той самой компании, что довела национальный долг Америки до 41 триллиона долларов!